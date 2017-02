"Das ist ein historischer Moment, da müssen wir hin und müssen gucken, was da passiert" , so der Wittener Fotograf Roland Geisheimer zu einem Kollegen im Herbst 2015. Gerade war bekannt geworden, dass Deutschland seine Grenzen für Flüchtlinge öffnet. An der österreichisch-ungarischen Grenze erwartet ihn ein hellblauer Himmel bei sommerlichen Temperaturen. Hier entsteht dieses Foto, einem Open-Air-Konzert gleich, wenn da nicht die Wand von Polizeirücken wäre, die sich vor den Wartenden aufgebaut hat.