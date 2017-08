Aber es gibt auch Positionen, die auf geradezu paradoxe Weise das menschliche Antlitz bewahren wollen. Paolo Cirio aus New York ist hierfür ein gutes Beispiel. Grundlage seiner Arbeiten sind so genannte Mugshots: Fahndungsfotos von US -amerikanischen Straftätern, die millionenfach im Internet kursieren. Cirio macht die Porträts der an den digitalen Pranger gestellten Täter unkenntlich – und wahrt gerade dadurch ihr Gesicht.