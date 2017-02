Zwar läuft die Installation "Factory of The Sun" von Documenta-Shooting-Star Hito Steyerl in der Julia Stoschek Collection schon seit Oktober. Vielleicht sollte man das Photo Weekend trotzdem auch hier zu einem Abstecher nutzen. Zumal sich vor Ort im ersten Stock auch die sehenswerte Gruppenausstellung "Missed Connections" befindet. Es lohnt sich also auf jeden Fall.