Auf anderen Bildern allerdings schauen die Porträtierten mit dem gleichen bösen Blick wieder in die Welt zurück. So wie die "Liegende auf Leopardenfell", die aus Itaca, New York, nach Düsseldorf gereist ist. Es entstand 1927 - also in einer Zeit, als Dix bereits nach Berlin übergesiedelt war und Professor an der Kunstakedemie von Dresden war. Der Aufenthalt im Rheinland hatte sich also ausgezahlt.