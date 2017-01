Zum Beispiel die des Polizisten, der eine Botschaft bewacht. In der eleganten Umgebung fühlt sich der einfache Mann deplatziert. Deshalb hält er im Dienst immer wieder sein Handy ans Ohr und lauscht religiösen Gesängen, die "seine Seele weit, weit weg tragen" , wie es heißt. "Der Mann hört immer wieder, was Sünde ist, was Gott gefällt. Was er zu tun hat und was nicht" , erklärt Mohamed Rafaat. Gleichzeitig bekomme er Befehle von seinen Vorgesetzten. "Und irgendwann ist er überfordert."