Die Belgierin Judith Vanistendael hat mit wunderbar intensiver Colorierung die Geschichte von Shakespeares "Macbeth" nicht nur für Kinder neu erzählt. Und zwar unter Einbezug dessen, was in dem Drama eine große Rolle spielt: nämlich "all the blood and the horrors", also "das ganze Blut, der ganze Horror", wie die Künstlerin auf ihrer Homepage augenzwinkernd schreibt.