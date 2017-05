Machtvolles Medium: Comics in der Bundeskunsthalle

WDR 3: Der Ausstellungstitel weist auf eine Entwicklung, von den Comics zur Graphic Novel.

Braun: Das kann man so sagen, wobei heute viele Comics aus Marketinggründen Graphic Novel heißen. Seitdem sie so heißen, schafft es der Comic auch schon mal ins Feuilleton. Bei uns in Deutschland ist es leider etwas unglücklich, hier wird dem Comic oftmals etwas Komisches unterstellt. Im Französischen heißt es "Bande dessinée", "das gezeichnete Band" wörtlich übersetzt, das passt besser. Gerade die früheren Comics wurden von Erwachsenen gekauft. Comics richten sich immer noch eher an Erwachsene als an Kinder. Das sind die Missverständnisse, die wir mitschleppen.

WDR 3: Warum hat es denn der Comic ausgerechnet in Deutschland so schwer?

Braun: Das ist das Erbe unserer Geschichte. Der Comic ist eine uramerikanische Erfindung, die einzige Kunstform, die der Amerikaner eigenständig erfunden hat. Wir Europäer haben eine zu chauvinistische Einstellung gegenüber der Kunst der Neuen Welt. In Europa gab es auch Bilderzählungen, etwa die von Künstlern wie Rodolphe Toepffer oder Wilhelm Busch. Bei ihnen waren Text und Bild noch voneinander getrennt, der Comic machte es anders und holte mit den Sprechblasen den Dialog ins Bild. Der Leser ist dabei, wenn die Figuren sich unterhalten.

Der Belgier Hergé schuf 1929 "Tim und Struppi"

Erst nach 30 Jahren wurde diese Kunstform in Europa zur Kenntnis genommen: Der Belgier Hergé 1929 mit "Tim und Struppi" war der Erste. Die Comicserie erschien - wie in Amerika - auch in Fortsetzung, in wöchentlichen Dosen in einer Brüsseler Tageszeitung, mit Sprechblasen im Bild. Das funktionierte gut in Belgien und Frankreich, der Markt wuchs. Deutschland hatte zu der Zeit ganz andere Sorgen, während des Dritten Reichs konsumierte niemand amerikanische Comic-Großväter oder deren europäische Enkel.

Währenddessen entwickelte sich in den USA der Comic weiter, von den "Strips" in Tageszeitungen zum Comic-Heft, das als Alleinstellungsmerkmal den Superhelden à la "Superman" hat und sich vor allem an jugendliche Leser richtete. Es entwickelte sich eine Jugendkultur - ein Dorn im Auge der amerikanischen Bildungsbürger. Es brach eine starke Anti-Comic-Bewegung aus, im Senat wurde diskutiert, ob Comic-Hefte Gewalt fördern.

Diese Comic-Hefte brachten die amerikanischen GI s mit nach Deutschland, wo diese Zensurdebatte übernommen wurden, die sich dabei auf das ganze Medium Comic bezog. Erst 1968 begann die Gegenbewegung, als wir in Deutschland ganz behutsam anfingen, Comics zur Kenntnis zu nehmen. Qualitätscomics werden erst in den 80er Jahren wahrgenommen. Deswegen sind wir so weit abgeschlagen.

WDR 3: Sie zeigen 300 Exponaten aus Amerika, Europa und Japan, worüber freuen sie sich am meisten?

Witzig, Klug, berühmt: George Herriman schuf "Krazy Kat"

Braun: Ich freue mich ganz besonders über die Werke des Zeichners George Herriman. Sein berühmtestes Werk ist die "Krazy Kat", erschienen zwischen 1913 und 1944. Dieser Comic ist das Intellektuellste, Klügste, Witzigste und Komplexeste, das jemals im Comic gemacht wurde. Die Geschichten sind surreal, dadaistisch, wie absurdes Theater, und das zu einem Zeitpunkt, als Samuel Beckett noch zur Schule ging. Herrimans Verleger, William Randolph Hearst, hat sofort begriffen, dass die "Krazy Kat" fünf Klassen über allen anderen Comics steht und ihn ins Feuilleton seiner Zeitungen gezogen. Der einzige Comic im Kulturteil.

Die Fragen stellte Susanna Gutknecht für WDR 3.