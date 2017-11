" Es geht uns darum, die Perspektive zu verändern, die Wahrnehmung auf das, was Expressionismus war, wieder ein wenig zurechtzurücken ", betont Kuratorin Jutta Hülsewig-Johnen. Das tut bitter Not. Denn wie die ganze Moderne, so hängt auch dem Expressionismus inzwischen bisweilen das Etikett des Idyllischen an. Dabei hatten seine Bilder und Skulpturen damals ästhetisch, aber auch inhaltlich eine heute kaum mehr vorstellbare Sprengkraft (Jakob van Heemskerk, "Bild Nr. 18", 1914/15).