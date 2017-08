Erik Kessels sammelt aber nicht nur Fotos, sondern auch die Geschichten dahinter. Er recherchiert akribisch und tritt wenn möglich mit den Abgebildeten in Kontakt. So auch mit der Schützin dieser Fotos: Ria van Dijk hat seit 1936 jedes Jahr auf der Kirmes an einer Schießbude ein Foto per Luftgewehr von sich geschossen. Kessels machte ein Buch aus den Fotos und Museum zeigte Interesse. Der Sammler vermittelte den Kauf und sah zu, einen guten Preis für seine Schützin auszuhandeln. "Und sie hat dann innerhalb von drei Jahren das ganze Geld verbrannt." Sie spendierte allen Bewohnern ihres Altenheims Busreisen und veranstaltete mehrere Festessen, an denen auch Kessels teilnahm.