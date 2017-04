Glasstangen hängen an einer Leine und erzeugen blaue Funken, wenn sie mit der Stahlplatte in Berührung kommen. Der Funken sprühende "Point of contact" des japanischen Multimediakünstlers Satoru Tamura bringt Glühlampen zum Leuchten, die durch elektrische Ladungen verknüpft sind. Dieser Beitrag schaffte es ebenfalls in die Endrunde um den Award. Der Award ist als offener Wettbewerb konzipiert, an dem fast 300 Bewerber aus über 40 Ländern teilnahmen. Am 21. April 2017 wird der Gewinner des International Light Art Award ( ILAA ) bekannt gegeben.