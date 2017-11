1969 ging Koberling mit einem Stipendium nach Rom – und stürzte in eine große Schaffenskrise. Das, was er sah, war mit seinem Malverfahren nicht zu packen. "Was für eine Enttäuschung, der Koberling", hätten die Italiener gesagt. Einen neuen Deutschrömer habe man sich gewünscht, entsetzt sei man gewesen. Von Bildern wie dieser an Böcklings "Toteninsel" gemahnenden Aschelandschaft mit ihren Trauerzypressen – nicht zuletzt Ausdruck großer Verzweiflung.