"Mordillo - The Very Optimistic Pessimist" in Oberhausen



Mit Knollennasen wurde Guillermo Mordillo weltberühmt. Aus Anlass seines 85. Geburtstags widmet die Ludwiggalerie in Oberhausen dem Schöpfer der sprachlosen Comicfiguren eine Retrospektive mit über 150 Originalen. "Mordillo - The Very Optimistic Pessimist" ist seit 25 Jahren die erste umfassende Ausstellung mit Werken des argentinischen Zeichners in Deutschland. Zu sehen sind seine liebevollen Wesen vom 24. September 2017 bis 7. Januar 2018.