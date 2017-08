In "Still life with flowers" knüpft sie auch an das Goldenen Zeitalter der niederländischen Malerei an, dessen Landschaften und Stillleben im 17. Jahrhundert wahre Exportschlager waren. Den Windmühlen, Früchten und Blumen der Alten Meister aus ihrer Heimat setzt sie viel Kunststoff in Form von Rohren und Pylonen entgegen. Zu sehen ist die Ausstellung im Museum Folkwang bis zum 8. Oktober 2017.