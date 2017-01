Brigitte Kraemer fotografiert "das große Warten"

Von Annabelle Steffes-Halmer

In ihrer Fotoserie zeigt Brigitte Kraemer den Alltag von Geflüchteten in Westfalen und dem Ruhrgebiet, die nach ihrer Ankunft in Deutschland auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Und so heißt Kraemers aktuelle Ausstellung in Lage auch "Das große Warten".