"Badende" nur kurz zu Besuch

80 Jahre nach dem staatlichen Kunstraubzug ist das großformatige Gemälde "Drei Badende" (1913) von Kirchner nun wieder in der Landeshauptstadt - allerdings nur zu Besuch. Das beschlagnahmte Gemälde aus dem einstigen Bestand der Düsseldorfer Kunstsammlungen war 1940 nach New York gelangt und 1984 an ein Museum in Sydney verkauft worden. Für eine kleine Ausstellung zur Erinnerung an die Aktion von 1937 macht das Kirchner-Bild kurz Station im Düsseldorfer Kunstpalast.