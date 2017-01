Macke verhilft Bonn auf die Weltkarte der Kultur

Vor der Katastrophe eine Spitzen-Ausstellung

Das Jahr vor der Katastrophe des Ersten Weltkriegs war zugleich eine Zeit kultureller Höhepunkte: 1913 sorgen in Wien Konzerte Arnold Schönbergs für Tumulte, in Paris verursacht Igor Strawinskys Ballett «Le Sacre du Printemps» einen Skandal, in Köln und Berlin erregen expressionistische Künstler mit der Sonderbund-Ausstellung und dem Herbstsalon Aufsehen. Und zwischen diesen großen Metropolen erscheint Bonn mit der «Ausstellung Rheinischer Expressionisten» für einen Monat auf der Landkarte der europäischen Moderne. Zu verdanken war das August Macke (1887-1914).

Populärer Maler und sehr gut vernetzt

Das August Macke Haus war ein wichtiger Treffpunkt rheinischer Künstler

Der Bonner Maler sei nicht nur einer der populärsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts gewesen, sagt die Direktorin des Bonner August Macke Hauses, Klara Drenker-Nagels. «Er war auch einer der wichtigsten und umtriebigsten Netzwerker der avantgardistischen Kunstszene vor dem Ersten Weltkrieg.» Mackes Wohn- und Atelierhaus in der Bornheimer Straße in Bonn war seit 1911 Treffpunkt rheinischer und internationaler Künstler. Maler wie Franz Marc, Robert Delaunay und Max Ernst besuchten Macke hier, um mit ihm zu diskutieren und zu arbeiten.

600 Gemälde und 400 Aquarelle in nur zehn Jahren

Innerhalb von zehn Jahren schuf der Maler rund 600 Gemälde

Macke selbst war auch über Bonn hinaus gut vernetzt, stellte in Köln, München, Berlin und Moskau aus. An der Kölner Sonderbund-Ausstellung war er als Jurymitglied und am Berliner Herbstsalon als Mitorganisator beteiligt. Daneben schuf er innerhalb von nur zehn Jahren rund 600 Gemälde, 400 Aquarelle und 2.000 Zeichnungen. Außerdem hinterließ er rund 10.000 Skizzenbuchseiten.

Tunisreise ein Höhepunkt der Farbkunst

Sein einzigartiges Einsetzen von Farbe zeichnete ihn als Künstler aus

«Trotz seines frühen Todes hinterlässt er ein abgerundetes Werk» , stellt Macke-Experte Volker Adolphs vom Kunstmuseum Bonn fest. «Macke steht für die Emanzipation der Farbe. Das war seine Rolle in der Moderne.» Macke habe «vor uns allen der Farbe den hellsten und reinsten Klang gegeben» , formulierte Franz Marc schon 1914 in einem Nachruf auf den im Ersten Weltkrieg gefallenen Freund. Vor allem die während seiner gemeinsam mit Paul Klee und Louis Moilliet unternommenen Tunis-Reise entstandenen Aquarelle seien «Höhepunkte der Farbkunst», stellt Adolphs fest.

Im Elternhaus der Schwiegereltern war der künstlerische Mittelpunkt

Die junge Familie wohnte in dem Haus Mackes Schwiegereltern

Trotz seiner vielfältigen Kontakte und Reisen sei Macke aber immer ein rheinischer Künstler geblieben, sagt Adolphs. Der am 3. Januar 1887 im sauerländischen Meschede geborene Maler war in Köln und ab 1900 in Bonn aufgewachsen. Anfang 1911 bezog er mit seiner Frau Elisabeth und dem kleinen Sohn das Wohn- und Atelierhaus an der Bornheimer Straße, das seine Schwiegereltern der jungen Familie zur Verfügung gestellt hatten. In dem Haus entstanden bedeutende Gemälde, die den Blick aus dem Fenster auf den Garten und die Umgebung wiedergeben - ein Ort von kunsthistorischer Bedeutung.

Macke-Haus wäre beinahe eine Kneipe geworden

Durch bürgerliches Engagement konnte das August Macke Haus erhalten werden

Dennoch wäre das Haus Anfang der 1980er Jahre fast entkernt und zu einer Gaststätte umgebaut worden. Die Stadt Bonn zeigte wenig Interesse am Andenken ihres berühmten Sohnes. Nur durch bürgerschaftliches Engagement wurde das Gebäude gerettet. Seit 1991 finden im August Macke Haus Wechselausstellungen statt, die sich mit dem Maler und seinem künstlerischen Umfeld beschäftigen. Getragen wird das Museum heute vom Verein August Macke Haus und der Stiftung August Macke Haus der Sparkasse in Bonn. Allerdings stieß der Museumsbetrieb in dem spätklassizistischen Wohnhaus räumlich und funktional schnell an seine Grenzen. Zunächst fehlte aber das Geld für eine Erweiterung.

Nun bekommt der Künstler ein passendes Museum

Die Ausstellungen finden künftig im Neubau statt im Wohnhaus Mackes statt

Rechtzeitig zum Macke-Jubiläumsjahr erhält das Haus nun einen Anbau und wird damit zum modernen Museumsbetrieb. Die Baukosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro übernehmen neben dem Bund das Land Nordrhein-Westfalen, die Sparkasse Köln-Bonn, die NRW-Stiftung und der Landschaftsverband Rheinland sowie private Förderer. Im Herbst soll das Museum mit neuem Konzept eröffnet werden. Die Wechselausstellungen sollen künftig im Neubau stattfinden, während das Wohnhaus ganz dem Künstler August Macke gewidmet sein wird. «Hier werden die Besucher in die häuslich-private Atmosphäre einer prominenten wilhelminischen Künstlerfamilie eintauchen» , kündigt Drenker-Nagels an. Neu gewürdigt wird damit auch der Ort, an dem Macke seine produktivsten Jahre verlebte. «Er hat in den Jahren 1910 bis 1914 Entscheidendes geleistet» , sagt Adolphs. Viel Zeit blieb ihm nicht. Der Erste Weltkrieg riss Macke jäh aus seiner Arbeit. Am 26. September 1914 fiel er als Soldat bei Perthes-les-Hurlus in der Champagne im Alter von nur 27 Jahren.

Stand: 03.01.2017, 10:10