80 Galerien aus 21 Ländern sind bei der Premiere in einer alten Schmiedehalle auf dem Areal Böhler in Düsseldorf dabei. Darunter sind sowohl junge als auch etablierte Häuser, etwa David Zwirner und Marlborough Contemporary aus New York. Die Veranstalter erwarten 30.000 bis 40.000 Besucher.

Hochkarätige Werke im Angebot

Angeboten werden unter anderem Arbeiten von Sigmar Polke, Jonathan Meese oder Candida Höfer. Auch Installationen und Videokunst sind zu sehen. Nach der Eröffnung am Donnerstag laufen die offiziellen Messetage von Freitag bis Sonntag.