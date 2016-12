Dezember: Zeitkritisch und rebellisch war auch Heinrich Böll, um den es selbst in Köln in den letzten Jahren etwas still geworden ist. Der 100. Geburtstag am 21. Dezember ist ein schöner Anlass, sich dem Autor das ganze Jahr 2017 hindurch wieder zu nähern. Vielleicht mit der Lektüre von"Haus ohne Hüter" (1954) oder dem "Irischen Tagebuch" (1957). Mit den zahlreichen Sendungen auf WDR 3. Oder mit der Bühnenfassung von Bölls Katholizismus-kritischem Roman "Ansichten eines Clowns" in der Bearbeitung des Münchner Schriftstellers und Dramaturgen Thomas Jonigk am Kölner Schauspiel (ab 11.02.2017).