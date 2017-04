Verlage öffnen zum Welttag des Buches ihre Tore

Ziel der Aktion ist es, einen Einblick in die Arbeit von Buchverlagen zu eröffnen. Auf dem Programm stehen Lesungen, Werkstattgespräche und Führungen. In Nordrhein-Westfalen öffnen sieben Verlage ihre Türen, darunter der Fachbuchverlag Junfermann in Paderborn, der Kinderbuchverlag Erzählen & Zuhören in Duisburg und der auf Lyrik spezialisierte Verlag Parasitenpresse in Köln. Initiator der Aktion "Verlage besuchen" ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Stand: 21.04.2017, 10:24