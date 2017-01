Can-Schlagzeuger Jaki Liebezeit gestorben

Er starb im Alter von 78 Jahren an einer Lungenentzündung. Liebezeit gründete 1968 gemeinsam mit Holger Czukay, Michael Karoli und Irmin Schmidt in Köln die Band Can. Sie zählte in den siebziger Jahren zu den wichtigsten Vertretern des Krautrock. Der Schlagzeuger wurde durch seinen minimalistischen Stil bekannt. Vor seiner Zeit bei Can spielte Jaki Liebezeit in Jazzbands wie dem Manfred-Schoof-Quintett, später arbeitete er unter anderem mit Brian Eno, Depeche Mode und Eurythmics zusammen.

Stand: 23.01.2017, 13:14