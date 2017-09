"Can"-Mitgründer Holger Czukay gestorben

Holger Czukay gründete "Can" gemeinsam mit Irmin Schmidt im Jahr 1968. Beide hatten bei dem Kölner Komponisten Karlheinz Stockhausen studiert. Die Band gilt mit einem Musikstil zwischen Jazz, Krautrock und Psychedelic als einflussreiche Größe in der neueren Musikgeschichte. Neben Kraftwerk und Einstürzende Neubauten gehörte "Can" zu den international erfolgreichen deutschen Bands. Seit 1977 arbeitete der Bassist Holger Czukay als Solokünstler und spielte in unterschiedlichen Formationen mit internationalen Musikern.

Stand: 06.09.2017, 08:44