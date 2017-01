Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf mit Besucherrekord

Die Stadt Düsseldorf teilte am Montag (16.01.2017) mit, dass knapp 30.000 Menschen das Haus besucht oder an Veranstaltungen teilgenommen haben. Die Mahn- und Gedenkstätte zeigt seit 2015 eine neue Dauerausstellung, die vor allem den Erfahrungen von Düsseldorfer Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialismus gewidmet ist. Außerdem präsentiert sie temporäre Ausstellungen. Die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf wurde vor 30 Jahren gegründet.

Sonderausstellung über den jüdischen Fotografen Fred Stein

Aktuell präsentiert die Mahn- und Gedenkstätte eine Fotoausstellung über den jüdischen Fotografen Fred Stein, der 1933 aus seiner Heimatstadt Dresden über Paris nach New York fliehen musste. In Paris machte der ausgebildete Jurist Stein sein Hobby zu seinem Beruf und dokumentierte fortan vor allem durch Portrait- und Straßenfotografie seinen Weg ins Exil. "Diese Ausstellung hat mit ihrer Thematik für uns als Gedenkstätte die historische Perspektive, dann aber auch ganz klar den Aktualitätsbezug zur heutigen Situation", sagte Kuratorin Andrea Kramp im WDR. Die Ausstellung "Fred Stein. Auf dem Weg. Dresden-Paris-News York" ist bis zum 28. Mai 2017 in der Mahn- und Gedenkstelle Düsseldorf zu sehen.