Krimipreis für Festivalleitung von "Mord am Hellweg"

Sigrun Krauß vom Kulturamt der Stadt Unna und Herbert Knorr, Leiter des dortigen Literaturbüros, werden mit dem Preis für ihre Verdienste um den deutschsprachigen Kriminalroman geehrt. Die Jury erklärte, die Veranstaltung habe sich seit 2002 zum größten und innovativsten europäischen Krimifestival entwickelt. Es sei gelungen, Bestsellerautoren anzulocken und das Publikum in mittlerweile 30 Städten und Gemeinden zu begeistern. Der Ehrenglauser wird den Preisträgern im Rahmen des Jahrestreffens der Krimiautoren im Mai in Graz in Österreich überreicht.

Stand: 06.02.2017, 14:50