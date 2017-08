Gaensheimer will Kunstsammlung NRW modernisieren

Susanne Gaensheimer übernimmt am Freitag (01.09.2017) offiziell die Führung der Landesgalerie - die erste Ausstellung unter ihrer Ägide wird ab Dezember eine große Retrospektive der 102 Jahre alten kubanisch-amerikanischen Künstlerin Carmen Herrera sein. Die 1915 geborene Herrera zählt zu den Pionierinnen des abstrakten Expressionismus in Amerika, wurde aber ähnlich wie Agnes Martin (1911-2014) und andere Frauen in der Kunst lange Zeit kaum wahrgenommen. Erst mit 89 Jahren verkaufte Herrera ihr erstes Bild.

Programm stark durch Gaensheimer geprägt

Flankiert wird die Ausstellung durch aktuelle Performances der zypriotischen Choreographin Maria Hassabi, die auf der noch bis Mitte September laufenden documenta 14 in Kassel Aufsehen erregt hat. Damit öffnet sich die Landesgalerie mit ihrer hochkarätigen Sammlung von Kunst der Avantgarde des 20. Jahrhunderts neuen Kunstformen. Die vom Museum für Moderne Kunst in Frankfurt/Main gewechselte Gaensheimer will das Haupthaus K20 am Grabbeplatz künftig für die Avantgarde des 20. Jahrhunderts reservieren und im Ständehaus K21 ausschließlich aktuelle zeitgenössische Kunst zeigen.