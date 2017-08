Kölns ewige Kulturbaustellen

WDR 5: Frau Schock-Werner, der Dom als Wahrzeichen der Stadt und Kulturdenkmal, gerade einmal einen Steinwurf von unserem Studio entfernt. Das ist ja eine Dauerbaustelle, der Zahn der Zeit nagt am Gemäuer. Daran haben Sie ja viele Jahre erfolgreich gearbeitet. Nun gehört der Dom sich selbst. Er hat also das luxuriöse Vorhaben, dass 60 Prozent der Kosten von dem zentralen Dombauverein getragen werden. Wie sähe es denn um den Dom aus, wenn die Stadt in der Verantwortung wäre?

Barbara Schock-Werner: "Ausschreibungsgesetze sind nicht überschaubar."

Barbara Schock-Werner: Vermutlich ziemlich schlecht. Weil - und das gilt nicht nur für Köln, sondern für die meisten Städte - dauernde Bauerhaltung etwas ist, das öffentliche Institutionen offenbar nicht leisten können oder nicht wollen. Dafür gibt es nichts im Haushalt. Und der Kölner Dom steht nur so gut da, weil er dauerhaft erhalten wird. Das heißt, anfallende Schäden werden ständig repariert. Hätte man das Opernhaus in seiner Existenz immer dauerhaft gewartet und immer teilmodernisiert, wäre uns das Desaster erspart geblieben. Aber das ist etwas, das in städtischen Haushalten ganz offensichtlich nicht funktioniert. Man lässt die Dinge so weit zerfallen, bis eine Generalsanierung notwendig wird, und die wird dann teuer und schwierig. Der Rheinische Verein hat das mal unter dem Stichwort " Administrativer Vandalismus " subsummiert.

Denn es ist einfach ein Problem: Für Neubauten gibt es immer Zuschüsse, für Erhaltung gibt es von Seiten des Landes und auch des Bundes keine Zuschüsse. Das gilt zum Beispiel auch für alle Schulbauten. Jetzt ist das Desaster groß, weil ganz viele Schulen generalsaniert werden müssten und es ist kein Geld da. Hätte man diese Schulen die ganzen Jahre, wie jeder Hausbesitzer sein Haus erhält, saniert, wäre das Problem jetzt nicht so groß.

WDR 5: Schauen wir doch einmal ganz konkret auf die Oper. Sie haben gerade schon die strukturellen Probleme angesprochen. 2012 hat die Sanierung von Schauspielhaus und Oper begonnen und schon 2015 sollten die beiden Häuser wiedereröffnet werden. Jetzt weiß man nicht mehr, ob man den Termin 2023 halten kann. Dazu kommt die Kostenexplosion von ursprünglich 253 auf 565 Millionen Euro. Dazu kommen noch die Mietkosten für die Ausweichquartiere. Also: eine gigantische Fehlplanung, ein gigantisches Mismanagement. Sie haben gerade gesagt, man hätte schon viel früher damit anfangen müssen, nun ist das aber der status quo. Wo liegen da Ihrer Meinung nach die entscheidenden Fehler und was müsste man jetzt tun?

Schock-Werner: Was man jetzt tun muss, kann ich so auch nicht sagen. Ich glaube, dass man mit dem ehemalige Baudezernent Bernd Streitberger jetzt jemanden gefunden hat, um das Opernhausdebakel zu einem guten Ende zu führen. Von ihm stammen die neuen Zahlen, die dürften damit ziemlich realistisch sein.

Das Problem ist, dass heute öffentliche Bauvorhaben nach Ausschreibungsgesetzen ausgeschrieben werden müssen, die im Grunde nicht mehr überschaubar sind. Durch die europaweite Ausschreibung jetzt in Köln kommt noch die Korruptionsverdachtsabwehr dazu. Das heißt, man muss ausschreiben und man muss dann denjenigen beauftragen, der der Günstigste ist, sonst kommen direkt die Klagen ins Haus. Jede Baufirma arbeitet aber damit, dass sie sich sofort die Ausschreibungsunterlagen anguckt und schaut: Wo sind die Schwachpunkte? Wo können wir nachfordern? Und deshalb ist es heute so, wie ein Bauunternehmer mir sagte: " Wir verdienen an den Nachforderungen, nicht an dem Hauptauftrag ." Und solange die Politik nicht mutig genug ist und endlich mal diese Ausschreibungsgeschichten auf eine andere rechtliche Grundlage stellt, werden wir ein Debakel nach dem anderen erleben.

Und das gilt auch für die Oper. Da war das Problem die Haustechnik-Planung und die Haustechnik-Ausführung, die immer wieder durch Subunternehmen gemacht wurde und nun katastrophal ist. Da gibt es ja Bilder, wie Rohre nicht isoliert sind, dafür dann aber vor Türen laufen, die dann nicht mehr aufgehen. Dieser Unternehmer ist inzwischen bankrott. Der, der den Nachfolgeauftrag bekommt, kann natürlich keine Garantie übernehmen. Das heißt, man muss das Zeug jetzt erst einmal wieder herausreißen - jedenfalls größtenteils - und dann wieder neu anfangen.

Oper Köln: Baustelle seit 2012 - und bis 2023?

Hier hat ganz offensichtlich die Bauaufsicht von Seiten der Stadt nicht funktioniert. Das lag ja bei der Kulturdezernentin - die kann das natürlich nicht und ihre Mitarbeiter auch nicht. Bei so einem großen Bauvorhaben muss ich doch als oberste Bausaufsicht jemanden einsetzen, der wirklich Ahnung davon hat und auch in der Lage ist, Pläne zu lesen und eine tägliche Baukontrolle zu machen. Es ist eine Mischung aus Struktur und auch Personalfehlplanung seitens der Stadt. Es gab keinen obersten Bauleiter, der davon wirklich Ahnung hat und geguckt hat. Und jetzt ist das Desaster groß.

WDR 5: Jetzt kündigt sich schon das nächste Desaster an: das Römisch-Germanische Museum zu Füßen des Doms wird Ende des Jahres geschlossen, es muss auch saniert werden. Das ist seit 2011 klar. Schließung, so heißt es, nicht nur für drei, sondern für sechs Jahre. Aber es ist bekannt geworden, dass es noch gar keine konkreten Pläne gibt, wie diese Sanierung aussehen soll. Wie kann das sein?

Schock-Werner: Also zunächst ist es so, das hat mit der Direktor Herr Trier gesagt, soll nicht das ganze Haus geschlossen werden, sondern nur Teile. Dass es überhaupt keine Planung gibt, finde ich auch höchst verwunderlich. Aber es ist natürlich ein Problem, dass man an manche Dinge, zum Beispiel Wasserrohre, Isolierungen oder Lüftungseinrichtungen, nur herankommt, wenn das ganze Kunst-Gut draußen ist. Aber auch da ist es natürlich ganz ungeschickt, zu sagen, wir fangen an zu planen, wenn es ganz ausgeräumt ist. Das geht nicht. Wobei es ja nicht total geschlossen wird. Die Stadt hat ja auch noch immer nicht das Ausweichquartier, das ehemalige Modehaus Sauer, erworben, das als temporärer Ausstellungsraum genutzt werden soll.

WDR 5: Neben dem Römisch-Germanischen Museum, welches das bestlaufendste Museum in Köln ist, soll tatsächlich noch ein Neubau entstehen - dort wo das ehemalige Kurienhaus ist. Ein Neubau für das Stadtmuseum, welches auch völlig marode ist. Dort sollen auch die Verwaltung des Römisch-Germanischen Museums und das Dom-Archiv hineinkommen. Zu Füßen des Doms soll dort eine richtig tolle, neue historische Mitte in Köln entstehen. Aber auch da weiß man noch gar nicht wie, wo, wann, was. Gehen wir jetzt mal von sechs Jahren Bauzeit aus: Wenn da jetzt so lange im Herzen der Stadt diese Baustelle ist - was bedeutet das für eine Stadt wie Köln, die natürlich auch vom Tourismus lebt?

Schock-Werner: Das ist natürlich ein ganz schwieriges Problem, denn da kommt noch ein drittes hinzu: Dass jetzt das ehemalige WDR-Gebäude Unter Goldschmied verkauft ist, das wird auch eine Riesenbaustelle. Das heißt, das Dom-Hotel ist eine Riesenbaustelle, Unter Goldschmied wird eine Riesenbaustelle und dann das Römisch-Germanische Museum. Das heißt, in den nächsten zehn bis zwölf Jahren wird das Herz der Stadt von Baustellen bestimmt sein. Dabei kann man bei allen aber nur hoffen, dass sie auch kommen, denn der gegenwärtige Zustand ist so miserabel - da muss etwas passieren! Und die neue historische Mitte ist eine wunderbare Idee. Und auch wenn ich dann meine Wohnung verliere, hoffe ich, dass sie kommt.

WDR 5: Nun haben CDU , FDP und Grüne schon darüber nachgedacht, die Abwahl der Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach zu beantragen. Sie ist 2013 für acht Jahre gewählt worden. Wäre das Ihrer Meinung nach eine adäquate Lösung oder wäre sie nur ein Sündenbock?

Schließung nicht für drei, sondern wohl für sechs Jahre

Schock-Werner: Ich glaube, es ist eine Mischung daraus. Es ist tatsächlich so, dass sie nicht besonders glücklich operiert hat, aber natürlich ist sie nicht alleine schuld. Es sind auch Strukturfehler gemacht worden. Denn die Kulturdezernentin bestimmt nicht die Bauaufsicht. Die Kulturdezernentin hätte vielleicht frühzeitig fragen müssen "Wie sieht es denn mit der Planung für das Römisch-Germanische Museum aus?" oder merken müssen, dass das mit der Oper nicht so gut läuft. Aber sie ist nicht die einzige. Man muss über Strukturen nachdenken.

Als ich diese Baustelle neben dem Dom, den neuen Turmeingang, gemacht habe - ein gemeinsames Projekt mit der Stadt, aber verantwortlich war das Dom-Kapitel - da stand in dem Vertrag, dass ich die Ausschreibungsbedingungen der Stadt Köln einhalten muss. Und da habe ich gesagt: "Das kommt überhaupt nicht infrage. Ich mache das nur mit einer Firma, die ich kenne und der ich vertraue." Und das haben wir gemacht. Und wir sind in der Zeit und mit dem Geld fertig geworden.

Bei solchen Projekten muss ja auch ein Vertrauen da sein. Ich muss die Leute kennen, die so etwas machen. Und ich muss wissen, dass sie nicht, kaum drehe ich mich um, den Sub-Sub-Subunternehmer dahin schicken, der irgendeinen Murks macht, der nachher wieder repariert werden muss. Also da muss wirklich an der Struktur gearbeitet werden, sonst werden alle Bauunternehmungen öffentlicher Art in Zukunft untergehen.

Das Interview führte Claudia Dichter am 15.08.2017 in WDR 5 Scala. Für eine bessere Rezeption weicht die schriftliche Fassung des Interviews an einigen Stellen vom gesendeten Interview ab. Die intendierte Ausrichtung der Fragen und Antworten bleibt dabei unberührt.

