Frauen in der Musikbranche

Ungefähr vier Mal so viele Männer wie Frauen stehen bei der c/o pop in Köln auf der Bühne. Verglichen mit anderen Festivals ist der Frauenanteil "schon relativ hoch", sagt Mirca Lotz. Sie ist Mitbegründerin des Projekts "We make Waves", das Frauen in der Popmusik eine Plattform bieten will.