Imi Knoebel wurde 1940 in Dessau geboren. Vor seinem Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf besuchte er 1962 die Werkkunstschule in Darmstadt, wo er auch Rainer Giese kennenlernte. 2006 wurde er Ehrendoktor der Friedrich Schiller-Universität Jena. Heute lebt und arbeitet Knoebel in Düsseldorf.