WDR 3: Herr Regier, wo werden inzwischen humanoide Roboter eingesetzt?

Peter Regier: Im Moment sind wir noch nicht so weit, ein Produkt entwickelt zu haben, das robust in jeder Umgebung arbeitet und humanoid ist. Nichtsdestotrotz können wir in unseren Laboren schon einiges erreichen. Zum Beispiel können Roboter-Humanoide schon selbständig Spülmaschinen ein- und ausräumen. Oder das Falten von Handtüchern, das wurde auch schon umgesetzt. Auch komplexe Aufgaben, die aus vielen Teilaufgaben bestehen – wie zum Beispiel Kinderzimmer aufräumen – funktionieren. Produktreife haben wir damit aber noch nicht erreicht.

WDR 3: Sie arbeiten zurzeit an einem EU-Projekt, bei dem es darum geht, Robotern Ordnungsprinzipien einzuprogrammieren und sie so weit zu bringen, dass sie gemeinsam mit Kindern ein Zimmer aufräumen. Was sind die ernsthaften Hintergründe dieses Projekts?

Regier: Jeder Elternteil kennt das – es ist anstrengend, die Kinder zum Aufräumen zu bewegen. Man kann einem Kind aber einen Spielpartner zur Verfügung stellen, der das Kind animiert, selbständig aufzuräumen - und am besten noch, ohne dass es dies merkt. Das heißt: Der Roboter schlägt dem Kind ein Spiel vor, dann spielen die beiden, und am Ende ist das Zimmer sauber. Das ist die ganze Idee des Projekts.