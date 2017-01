Hoaxmap gegen Falschmeldungen

Anfang des Jahres machte in den Sozialen Netzwerken eine Meldung die Runde, wonach ein 1000-Mann-starker Mob in Dortmund den Dachstuhl der Reinoldikirche in Brand gesetzt habe. Mehrere Männer hätten dabei "Allahu akbar" gerufen, hieß es in der Meldung - nachzulesen auf dem US-amerikanischen Portal Breitbart.com, einer Seite, die bekannt ist für rechtspopulistische Meinungsmache. Breitbart wiederum berief sich auf eine Meldung der Ruhr Nachrichten. Die hatten berichtet, dass am Silvesterabend mehrere "überwiegend junge ausländische Männer" durch die Innenstadt gezogen waren, dass sie Pyrotechnik in die Menschenmenge und auf Polizisten warfen und dass dabei ein Bauzaun-Fangnetz an der Reinoldi-Kirche Feuer fing, welches aber schnell gelöscht werden konnte.

Mit anderen Worten: Breitbart hat Ereignisse verfälscht und so dramatisiert, dass sie ausländerfeindliche Ressentiments bedienten. Dokumentiert ist die Geschichte auf der Seite Hoaxmap.org - online seit Februar 2016. Hoax ist das englische Wort für Falschmeldung oder Zeitungsente. Lutz Helm ist einer der Mitbegründer von Hoaxmap.

WDR: Herr Helm, wo finden Sie denn die Falschmeldungen, die auf Ihrer Seite nachvollzogen werden?

Lutz Helm: Einen Teil der Falschmeldungen haben wir selbst zusammengesucht, über Suchmaschinen und News Alerts im Internet. Den größten Teil bekommen wir aber als Tipp von Nutzerinnen und Nutzern, die uns per Twitter oder E-Mail auf Artikel hinweisen, zu schon recherchierten Falschmeldungen, die wir dann aufgreifen.

WDR: Haben Sie noch ein anderes eklatanten Beispiel, neben dem Dortmunder Fall der Reinoldikirche?

Helm: Ein relativ bekanntes Beispiel, das auch derzeit wieder Thema ist, ist ein Selfie, dass ein Flüchtling in Berlin mit Angela Merkel geschossen hat. Dieses Selfie wird von verschiedenen Menschen in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder missbraucht. Angeblich soll dieser Geflüchtete bei den Attentaten in Brüssel dabeigewesen sein. Einen letzen Missbrauchsversuch mit diesem Bild gab es erst kürzlich bei dem Übergriff auf einen Obdachlosen in Berlin, da soll er auch unter den Tätern gewesen sein. Dieser Mensch wird mit diesem Selfie derzeit wiederholt in Verruf gebracht und er geht jetzt auch gerichtlich gegen die Urheber dieser Meldungen vor.

WDR: Wie widerlegen Sie denn diese und ähnliche Meldungen? Indem Sie selbst recherchieren?

Helm: Wir haben festgestellt, dass es schon ganz viele Widerlegungen von Gerüchten und Falschmeldungen gibt und dass es sich lohnt, diese zusammenzutragen und zu kategorisieren. Dadurch haben wir gar nicht allzu viel zu tun. Wir prüfen die Artikel natürlich nochmal ganz genau und schauen, ob es noch andere Beiträge dazu gibt. Manchmal, wenn nicht ganz klar ist, was passiert ist, warten wir auch noch ein wenig ab, um nicht voreilig Falschmeldungen zu verbreiten.

WDR: Ihre Seite verzeichnet im Moment mehr als 450 Falschmeldungen. Gibt es regionale Unterschiede? Gegenden, in denen Gerüchte und Falschmeldungen besonders gut gedeihen?

Helm: In absoluten Zahlen treten die meisten Gerüchte dort auf, wo die meisten Menschen leben und wo auch die meisten Geflüchteten angekommen sind. Grundsätzlich beobachten wir, wenn man das auf die Zahlen pro Kopf umrechnet, dass Sachsen und Thüringen relativ weit vorne sind. Was wir auch beobachtet haben, uns aber nicht so richtig erklären können, ist, dass das Thema Geld- und Sachleistungen in Bayern besonders häufig vorkommt.

WDR: Finden denn diese Meldungen auch Eingang in seriöse Medien oder spielt sich das eher in den "Schmuddelecken" des Netzes ab?

Helm: Sehr viel davon spielt sich in Sozialen Netzwerken ab und auf rechten Blogs und Websites. Es werden aber durchaus auch in etablierten, seriösen Medien Falschmeldungen verbreitet - ganz einfach schon dadurch, dass Zeugenaufrufe der Polizei verbreitet werden. Die werden als Nachrichten weiterverbreitet, wenn es einen Verdacht gibt, auch wenn der sich am Ende als völlig falsch herausstellt, weil sich irgendjemand etwas ausgedacht hat und eine falsche Aussage gemacht hat oder ein Geschehen völlig falsch verstanden hat. In dem Fall sind auch Medien beteiligt, die sonst journalistisch arbeiten und einen korrekten Job machen. Wir haben es aber durchaus auch mit Boulevard-Meldungen zu tun, die das dann völlig ausgeschmückt haben.

WDR: Es ist ja nachvollziehbar, dass solche reißerischen und spektakulären Falschmeldungen gerne geklickt werden - und Klickraten sind ja wichtig, um mit Aktivitäten im Netz Geld zu verdienen. Glauben Sie, dass sich die Gerüchteküche unter diesen Bedingungen überhaupt wirksam bekämpfen lässt?

Helm: Wir haben in der Bundesrepublik noch nicht ganz so viele Webseiten, die das originär aus finanziellen Gründen machen, wie wir es in der Debatte über Fake News in den USA gesehen haben. Wo es einfach Webseiten gibt, die nur dazu da sind, um Klicks zu produzieren. Wenn es hier bei uns absichtlich gemacht wird, geht es darum, Stimmung zu machen. Da sind die Klicks und die Einnahmen, die damit generiert werden, sicherlich sehr willkommen, aber das ist noch nicht der primäre Zweck. Das ist meine Einschätzung. Aber wenn Menschen entdecken, dass man damit Geld machen kann, wird das sicher auch hierzulande noch ein größeres Thema werden.

WDR: Wobei wahrscheinlich gesellschaftspolitisch die Stimmungsmache noch brisanter ist als die Geschäftemacherei. Sie waren ja im letzten Jahr mit Hoaxmap für den Grimme Online Award nominiert, viele Medien haben über Sie berichtet, auch im Ausland. Was haben Sie für Reaktionen darauf bekommen?

Helm: Wir haben sehr viele positive Reaktionen darauf bekommen. Es gab Leute, die sich für unsere Arbeit bedankt haben. Es gab auch sehr konkret Leute, die gesagt haben, dass sie mit unserer Karte recht gut arbeiten konnten, und sich dafür bedankt haben, dass sie in einer bestimmten Auseinandersetzung oder Diskussion über Vorurteile diese Karte zur Hand hatten. Es kommen allerdings auch Reaktionen von Menschen, die uns vorwerfen, wir würden Kriminalität kleinreden oder vertuschen wollen, dass es unter Asylbewerbern - wenig überraschend - auch Menschen gibt, die kriminell sind. Teilweise geht das bis zu subtilen Drohungen.

