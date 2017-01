Erinnerung an das Grauen von 1945

"Wir sahen Scharen von Menschen, die wie in einer Prozession hintereinander her gingen", berichtet die Japanerin Mitsue Kubo vom Grauen in Nagasaki am 9. August 1945. Zum Zeitpunkt des Atombombenabwurfs war sie 16 Jahre alt. "Allen hing die verbrannte Haut in Fetzen herunter. Die Haut reichte ihnen bis zum Boden, wenn sie die Arme hängen liessen. Deswegen hielten sie beim Laufen ihre Arme hoch. In der Menge lief eine Mutter, die ihr schwarz verbranntes Baby in den Armen hielt. Es war wirklich herzzerreissend."

Atombombe explodiert in Hiroshima am 6. August 1945

Als Schülerin war Kubo von der japanischen Militärregierung zum Produktionsdienst in einer Rüstungsfabrik in Nagasaki verpflichtet worden. Nach der Explosion der Atombombe wurde sie unter dem einstürzenden Gebäude begraben und verlor das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, konnte sie in ein Wäldchen oberhalb der Stadt fliehen und musste mit ansehen, wie sich Nagasaki in ein Flammenmeer verwandelte.

Studierende übersetzen Zeitzeugenaussagen

Ihre Erlebnisse hat Mitsue Kubo als Zeitzeugenaussage der Friedensgedächtnishalle in Nagasaki hinterlassen. Das Video wurde von Studierenden der Uni Bonn übersetzt. "Um den Eindruck zu verdauen brauchten wir schon Stunden", erzählt Naoko Tamura-Förster, eine der Leiterinnen des Übersetzungsprojekts. "Gott sei Dank sind wir eine Gruppe. Wir können uns austauschen und wir können auch von den vorangegangenen Projektteilnehmern lernen."

Naoko Tamura-Foerster, Leiterin des Übersetzungsprojekts

Das Übersetzen der Berichte - keine leichte Aufgabe für die Studierenden. "Wir mussten einen gesprochenen Text in schriftlichen Untertiteln wiedergeben, was schon eine Schwierigkeit ist, und dazu noch die Gefühle aus ihrer Aussage rüberbringen", erinnert sich Daniel Linden, einer der Studierenden. Dazu komme die begrenzte Länge der Untertitel, damit der Text noch gut lesbar ist.

Zusammenarbeit mit den Friedensgedächtnishallen in Japan

Seit 2014 übersetzen Studierende einzelne Zeitzeugenberichte und erstellen Untertitel. Als Anerkennung für ihre Arbeit haben sie nun von den Friedensgedächtnishallen in Hiroshima und Nagasaki eine Ausstellung - bestehend aus Plakaten und Postern - geschenkt bekommen, die die Auswirkungen der Atombombenabwürfe darstellt. Es werden Fakten präsentiert sowie zahlreiche Ausstellungsstücke, die zur Sammlung der Gedenk-Museen in Japan gehören. Eine Ergänzung zu den Videos, die seit mehr als drei Jahrzehnten fortlaufend im Auftrag der Friedensgedächtnishallen in Hiroshima und Nagasaki produziert werden.

Atombomben-Kuppel in Hiroshima 1945

Der damals 18-jährige Soldat Shigeru Terasawa erinnert sich: "Ich dachte, dass dies die Hölle sein musste, von der ich im Geschichtsunterricht gehört hatte. Es war schrecklich. Um die Schwerverletzten auf die Trage zu legen, hoben wir sie zu Zweit hoch. Als ich nach ihren Fußgelenken oder Schultern griff, drangen meine Hände augenblicklich bis zu ihren Knochen durch. So schlimm waren ihre Verbrennungen. Und dann waren da noch diese Rufe. Herr Soldat! Wasser, Wasser! Auch heute noch, immer wenn es August wird, höre ich jenes schmerzerfüllte Flehen nach Wasser."

Übersetzungsarbeit leistet Erinnerungsarbeit

Die Überlebenden werden zeitlebens verfolgt von den Erinnerungen an die Atomkatastrophe. Die meisten Zeitzeugen sind mittlerweile sehr alt. Ihre Videobotschaften sind ein wichtiges historisches Dokument. Damit das Thema auch in Deutschland präsent bleibt, ist das Bonner Projekt wichtig. Besonders, wenn man bedenkt, dass es immer noch neun Atommächte gibt, findet Studentin Naomi Knüttgen. Durch das Übersetzungsprojekt sei ihr die Wichtigkeit und die Aktualität der Atomproblematik bewusst geworden.

Überlebende erinnern sich an das Grauen vom August 1945

Auch Zeitzeugin Mitsue Kubo beschäftigt der Umgang mit den Erinnerungen. "Den Schrecken der Kernwaffen und der Atombombe dürfen wir niemals vergessen", mahnt sie. " Ich mache mir Sorgen, dass wenn wir – die Atombombenopfer – alt werden und sterben, niemand mehr da ist, der über die Atombombe spricht und das dies alles in Vergessenheit geraten könnte. Niemals dürfen wir vergessen."

Die Ausstellung "Hiroshima-Nagasaki-Projekt" ist von 30.01.2017 bis 31.03.2017 an der Universität Bonn zu sehen.