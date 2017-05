Grimme-Online-Award 2017: Politisch, innovativ und spielerisch

"Experimentierfreudig, spannend, innovativ und ästhetisch sehr hochwertig", so beschrieb die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, am Dienstag (02.05.2017) in Köln die Nominierungen für den Grimme Online Award 2017. Insgesamt wurden 28 Online-Formate nominiert - in den Kategorien Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung sowie der Kategorie Spezial.

Mit dabei sind unter anderem Projekte der "Süddeutschen Zeitung", der "taz", der ARD, des WDR und neue Angebote wie "Perspective Daily" - eine Online-Plattform für konstruktiven Journalismus. Besonders prominent ist die Kategorie "Spezial" besetzt: Dort stehen unter anderem Jan Böhmermann und die Street-Art-Künstlerin "Barbara." auf der Auswahl-Liste.