Grimme-Online-Award 2017: Datteltäter und demokratische Grundversorgung

Mit leichtem Nieselregen auf dem roten Teppich startet die Verleihung des Grimme-Online-Awards 2017 an diesem Freitagabend (30.06.2017) in Köln. Über 300 Gäste und Nominierte sind in die Kölner Flora gekommen und warten gespannt auf die Bekanntgabe der Gewinner in den fünf Kategorien. Moderatorin des Abends ist Jeannine Michaelsen, die das Mikro zur Eröffnung an die Direktorin des Grimme-Instituts weiterreicht. Frauke Gerlach lobt die Vielfalt der rund 1.600 eingegangenen Bewerbungen. Darunter seien auch sehr viele Podcasts gewesen, sagt die Direktorin. "Das zeigt, dass auch traditionelle Medien immer wieder neu aufleben." Gleichzeitig sei in diesem Jahr aber auch ganz deutlich geworden, wie sehr 360 Grad und Virtual Reality das dokumentarische Erzählen und die Reportage verändern.

"Musik für Gehörlose übersetzen - das geht?"

Preisverleihung in der Kölner Flora

Gleich zwei Preise werden in der Kategorie "Wissen und Bildung" verliehen. Der erste geht an die Web-Reportage "Die mit den Händen tanzt" des Hessischen Rundfunks. Laudator Mitri Sirin schwärmt: "Ich hab' mich sofort in das Projekt verliebt. Das liegt vor allem auch an der Protagonistin." Die Protagonistin - das ist die Gebärdendolmetscherin Laura M. Schwengber. Das Besondere an ihrer Arbeit: Sie übersetzt Musik für Gehörlose. "Musik für Gehörlose übersetzen – das geht?" Diese Frage mussten die Autoren der Reportage schon sehr oft beantworten - mit "Ja" natürlich! – und ihre Reportage schafft es mit viel Humor, eine Brücke zwischen der Welt der Gehörlosen und der der Hörenden zu bauen, so die Jury.

Der zweite Preis geht an die Web-Reportage "Was heißt schon arm?" Autoren von Spiegel-Online gehen dort der Frage nach, was Armut bedeutet, indem sie sensibel die Lebenssituation von ganz verschiedene Menschen in unserer Gesellschaft zeigen, die von Armut betroffen sind.

Die Preisträger in der Kategorie "Wissen und Bildung“: