Doku: Junge Muslime aktiv gegen Terror

"Nicht in unserem Namen!" - Das ist das Bekenntnis einer Gruppe junger muslimischer Aktivisten aus Nordrhein-Westfalen, die nicht länger bei Terror-Anschlägen schweigen wollen. Sie prangern Gewalt im Namen des Islam an und fordern dazu auf, dagegen zu protestieren. Mit drastischen Aktionen in Fußgängerzogen und Videos, die sie bei Youtube und Facebook veröffentlichen, kämpfen der irakischstämmige Hassan Geuad und seine Gruppe "12th MemoRise" gegen Extremismus und für einen reformierten, friedlichen Islam in Deutschland.

Ihre Botschaft stößt jedoch auf Unverständnis und Anfeindungen in den eigenen Reihen. Unter anderem kommt es zu "Shitstorms" in den sozialen Netzwerken und Todesdrohungen gegen die Gruppe.