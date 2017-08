Die Kunst des Computerspiels

WDR: Heute werden in Computerspielen Welten aufgebaut, in die man abtauchen kann. Was macht diese für Spieler so interessant?

Hawranke: Es liegt nicht nur daran wie persistent eine Welt ist, also dass mir eine perfekte Welt vorgegaukelt wird. Zum Computerspielen gehört auch, dass es Spaß macht zu interagieren. Man kann die Welt nicht losgelöst betrachten, sondern muss auch die Handlungsoptionen in der Welt sehen. Tatsächlich ist das Handeln das, was die Menschen rantreibt.