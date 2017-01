Frauenkulturpreis an Johanna Reich

WDR 5: Frau Reich, 2016 zierten viele Litfaßsäulen in Köln Doppelporträts junger Frauen und bekannter Persönlichkeiten. "Heroines" hieß Ihr Projekt, inhaltlich ging es um Rollenbilder, die Mädchen und junge Frauen heute haben. Wie war der Entstehungsprozess von "Heroines"?

Johanna Reich: Es war mir ganz wichtig, dass hinterher nicht nur ein mit Photoshop bearbeitetes Bild entsteht. Mir kam es auf diesen Prozess an, etwas gemeinsam zu entwickeln. Ich bin an Schulen gegangen, habe junge Mädchen akquiriert, auch mit Hilfe der Kunsthalle Wilhelmshaven. Die Mädchen haben sich ihre "Rolemodels", also ihre Vorbilder ausgesucht. Die Bilder wurden mit dem Projektor auf sie projiziert, anschließend ging es darum, welche Haltung sie dazu einnehmen: "Das ist mein Vorbild, ich liebe es, aber wieviel zeige ich dann von mir, wenn ich mit meinem Vorbild verschmelze?"

Kunstplakat-Aktion "Heroines", Sopie Mehrens & Coco, Künstlerin Johanna Reich

Sie hatten auch die Wahl, ihr Gesicht zu verdecken. Eine türkische, sehr lebenslustige Schülerin hat sich Angelina Jolie als Vorbild ausgesucht. Sie sagte, dass sie sie zwar sehr toll finde, hat dann aber ihr Gesicht "zerknautscht", da sie ihr ein wenig zu perfekt sei. Das fand ich eine ganz tolle Sache und das passiert nur, wenn man richtig mit dem Bild kämpft und es nicht einfach nur in Photoshop bearbeitet und nachstellt.

WDR 5: Was Sie gemacht haben, ist eigentlich eine Art soziologische Recherche mit künstlerischen Mitteln. Ist das typisch für Ihre Arbeitsweise?

Reich: Nicht unbedingt, aber im Moment interessiert es mich sehr. Das liegt auch an der Zeit, in der wir gerade leben. Man kommt aus seinem Elfenbeinturm heraus und schaut einfach, was passiert gerade. Da finde ich solche Dinge wie Rollenverhalten und Rollenmuster sehr spannend.

WDR 5: Sie bekommen in Bonn im LVR-Landesmuseum den Frauenkulturpreis verliehen. Das ist ein junger Preis, der zum zweiten Mal vergeben wird. Was ist denn eigentlich Frauenkultur?

Reich: Kalt erwischt, würde ich sagen. Genauso waren ein wenig die Reaktionen meiner Ateliernachbarn. Der eine meinte: 'Ah, Frauenkultur, du strickst und häkelst jetzt also.' Heute bekam ich auch noch von einer Freundin eine Email, sie meinte, ich hätte den "Tussenpreis" abgeräumt. Da denkt man natürlich, Mist, Frauenkultur. Gibt’s den Männerkulturpreis auch? Frauenkulturpreis finde ich als Wort etwas schwierig.

Die Künstlerin Johanna Reich

Ich würde sagen, wir bräuchten vielleicht heute andere Wörter, die andere Bilder hervorrufen. Das Wort"Frauenkultur" ist natürlich ein schräges Bild, was sich da eröffnet. Es ist ja noch ein junger Preis, vielleicht gibt es ja noch Gestaltungs- oder Ausbaumöglichkeiten. Grundsätzlich finde ich es ja toll, dass es einen Preis gibt, mit dem Frauen ganz speziell gefördert werden. Aber vielleicht könnte man den anders nennen.

WDR 5: Sind Frauen in der Kunst benachteiligt oder ist das kalter Kaffee?

Reich: Während meines Studiums waren wir mehr Frauen, da dachte ich oft, die armen Männer, man muss vielleicht mal gucken, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Nach knapp zehn Jahren im Betrieb wendet sich insofern das Blatt, dass Männer immer noch in diesen Kunstmarkt-Höchstpreis-Segmenten die vorherrschende Rolle haben. Aber eben auch von der Haltung, und zwar genau an dem Punkt, wenn man es als Frau wagt, zu sagen: "Ja, ich möchte vielleicht auch noch ein Kind oder Familie neben meiner Kunst haben." Das ist das große "Don’t", und dann wird man eigentlich herauskatapultiert aus dem schönen System.

WDR 5: Diese Erfahrung haben Sie auch selber gemacht?

Reich: Ja. Deshalb kann ich davon sprechen. Es hat mich sehr, sehr verwirrt und irritiert, weil ich eben dachte, wir sind schon viel weiter. Ich habe es aber gemerkt, sobald man sehen konnte, dass ich schwanger war. Es begann eine Reihe von Ausladungen, Stipendien, Förderungen, und das fand ich schon sehr erschreckend. Erst war ich irritiert, dann wütend. Ein Kurator hat mir zu seiner Ausladung, als ich gerade meinen drei Monate alten Sohn hatte, gesagt: "Sie müssen sich entscheiden. Entweder sind Sie eine gute Künstlerin oder eine gute Mutter." Gerade in der Kunst, wo man erwartet, dass der Künstler eben wild, frei, unangepasst ist, ist natürlich dieses Mutterbild einfach nicht zu vereinbaren.

Die Fragen stellte WDR 5-Moderatorin Claudia Dichter.