WDR 2 Kino

Chris (Til Schweiger), ein ehemaliger Boxer, träumt davon, seine eigene Boxhalle zu eröffnen. Seit Jahren hat er für seinen Traum gespart. Doch das Geld ist futsch. Seine Bank ist schuld. Zufällig trifft er zwei andere Opfer, der Werbefachmann Max (Matthias Schweighöfer) und den alternden Serienstar Peter (Jan Josef Liefers). Gemeinsam stellen die drei ihren Anlageberater Tobias (Bully Herbig) auf ihre Weise zur Rede. Nachdem er vor Angst mit dem Stuhl aus dem Fenster gesprungen ist und überlebt, wird klar: Auch Tobias ist gelinkt worden. Die drei tun sich mit dem Insider zusammen, um sich ihr Geld zurückzuholen. Doch keiner von ihnen hat echte Erfahrung mit einem Bankraub.

"Ich hab lange darauf gewartet, dass sich die Gelegenheit ergibt, einen Film in Deutschland zu machen und das ist jetzt! Und dann noch mit so einem Knaller!" so kommentiert Regisseur Wolfgang Petersen sein neues Werk. Er gehört zu den wenigen deutschen Regisseuren, die sich in Hollywood etabliert haben. Seit 30 Jahren lebt der Deutsche in den USA und verspürte jetzt wieder den Wunsch, einen Kinofilm in seiner Muttersprache zu drehen. Dazu wählte er einen Stoff, den er vor 40 Jahren schon fürs Fernsehen umgesetzt hatte: die Gaunerkomödie "Vier gegen die Bank". Für sein Remake hatte er eine deutsche Traumbesetzung im Kopf: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Bully Herbig, Jan Josef Liefers. Alle vier waren angetan von der Möglichkeit, mit dem Petersen zu arbeiten und machten den Dreh im vergangenen Winter möglich.

Petersen lässt seine Stars mit dem eigenen Image kokettieren. Matthias Schweighöfer spielt einen selbstverliebten Typen, Bully Herbig einen stillen Spießer, den er selbst als "Künstlerseele gefangen im Körper eines Finanzberaters" beschreibt. Jan Josef Liefers muss einen eitlen Schauspieler geben und Til Schweiger einen einfach gestrickten Mann, über den er selbst sagt: "er ist jetzt nicht der Allerhellste, aber im Wesen ein guter Kerl."

Auch wenn die Story immer wieder in den Klamauk abrutscht – sie unterhält. Besonders, wenn sich die Figuren von Schweiger und Schweighöfer zanken.

"Vier gegen die Bank" - eine launig leichte Komödie zum Jahresende – von Regielegende Wolfgang Petersen.

Komödie, Deutschland 2016

Regie: Wolfgang Petersen ("Das Boot", "Die unendliche Geschichte", "Air Force One", "Troja", "Poseidon")

Darsteller: Til Schweiger ("Der bewegte Mann", "Honig im Kopf", Bully Herbig ("Der Schuh des Manitu"), Matthias Schweighöfer ("Friendship"), Jan Josef Liefers ("Rossini"), Claudia Michelsen, Alexandra Maria Lara, Jana Pallaske, Antje Traue ("Man of Steel")

Länge: 95 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 25.12.2016