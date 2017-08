Festspiele für Amateurfilmer in Dortmund

WDR: Wie hat sich der Amateurfilm in den letzten Jahren verändert und welche Rolle spielen dabei technische Neuerungen? Also dass beispielsweise jeder eine hochwertige Kamera in Form seines Smartphones dabei hat oder YouTube eine riesige Plattform für Amateurfilme bietet...

Bernhard Lindner debattiert mit Jury-Kollegen über die vorgestellten Filme

Bernhard Lindner: Die Veränderung des Films haben wir sehr deutlich gemerkt. Es hat zwei-, dreimal Schübe gegeben, immer wenn es technische Neuerungen gegeben hat. Einmal bei den Speichermöglichkeiten und dann natürlich vor allem bei den Aufnahmemöglichkeiten. Das einzige, was ich jetzt schon mal bedaure: Die Lust am Experimentieren, wie wir sie aus den 80ern, 90ern bis so 2000 kennen, die hat etwas nachgelassen. Man beschäftigt sich jetzt lieber mit elektronischen Tricks und Möglichkeiten, die aber irgendwo bereits ausgereizt sind. Was sich gewaltig geändert hat, sind die Schnittfolgen. Wir haben viele Cross-Cuts und Jump-Cuts und so weiter drin, die man früher nicht kannte und die das ältere Publikum schon etwas beanspruchen. Die Sehweisen sind schneller geworden, die Folgewirkungen sind natürlich viel stärker und intensiver, wenn man sie auch richtig erkennen und lesen kann.