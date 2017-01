Fast die Hälfte des Programms besteht aus Filmen, die in Nordrhein-Westfalen gedreht und produziert wurden. Der Grund: Laut Steinkühler ist NRW in den letzten Jahren ein ganz gutes Pflaster geworden für Dokumentarfilm-Produktionen. " Einmal aufgrund der Filmhochschulen, und es haben sich immer mehr Produktionsfirmen angesiedelt in NRW , vor allem in Köln und Düsseldorf, die auch viel Dokumentarfilme produzieren. " Ein Beispiel für eine nominierte NRW -Produktion ist "Bruder Jakob".

"Bruder Jakob" von Eli Roland Sachs

" Was ist mit dem Islam, mein lieber Bruder? Es kann dir doch nicht gleichgültig sein, dass dein Bruder überzeugt davon ist, dass du, wenn du in deinem jetzigen Zustand als Leugner der Wahrheit stirbst, für alle Ewigkeiten in die Hölle kommst. " Jakob Sachs ist zum Islam konvertiert. Er gehört einer strengen Glaubensrichtung an, den Salafisten. Seine Freunde und seine Familie sind auf Distanz gegangen. Nur Jakobs älterer Bruder, der Filmemacher Eli Roland Sachs nicht. Er versucht zu verstehen, was den jungen Mann antreibt und warum er auf so viel verzichtet.

"Ich träume von einem deutschen Land mit muslimischen Bauern, muslimischen Dörfern, muslimischen Handwerkern, echt deutsch und echt muslimisch. " "Bruder Jakob" ist ein faszinierender Dokumentarfilm, ein Höhepunkt im Programm des Festivals "Stranger than Fiction". Da die beiden Brüder schon früher zusammen Filmprojekte gemacht haben, stört die Kamera nicht. Der Film wirkt nicht nur ehrlich, sondern manchmal geradezu intim. Beide Brüder begeben sich auf eine ernsthafte, im Wortsinn radikale, also an die Wurzeln gehende Suche nach dem Sinn. Und nähern sich dabei wieder. Heute sagt Jakob in einem Interview über seine damalige Einstellung, dass nur der Islam zur Rettung führe: " Das musste ich erst mal für mich wirklich durchleben, um zu erkennen, dass das für mich auf jeden Fall nicht so ist. Sondern mich bestärkt jetzt vor allem auch der Film, dass das mein eigener Weg ist und dass ich das nicht verallgemeinern kann auf andere. "

"Beer Brothers" von Michael Chauvistré und Miriam Pucitta

"Beer Brother" Helmut Schwichtenberg und sein Kumpel Otto Schneider.

Eine weitere Brüdergeschichte erzählt der Film "Beer Brothers". René Schwichtenberg ist in den Metropolen Chinas unterwegs, um dort Brauhäuser zu eröffnen. Er verkauft Bier als deutsche Gemütlichkeitskultur. Sein Bruder Helmut hingegen will in Deutschland eine eigene Biermarke aufbauen und die Familientradition fortsetzen. Der Konkurrenzkampf gegen die großen Konzerne reibt ihn auf. Über die "Beer Brothers" erzählen die Regisseure Michael Chauvistré und Miriam Pucitta viel darüber, wie Wirtschaft heute funktioniert, global wie lokal.

Internationales Programm mit Jim Jarmusch

Die internationalen Filme haben unter anderem die Rückkehr der Atomenergie, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und den Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik zum Thema. Natürlich gibt es auch andere Dokumentationen, in deren Zentrum nicht die Politik steht. Aber auch in ihnen stecken zumindest unterschwellig gesellschaftliche Bezüge. Zum Beispiel wenn der Amerikaner Jim Jarmusch in "Gimme Danger" an die Entstehung des Punk erinnert, an die rauen, explosiven Konzerte der Band "The Stooges" und ihres Frontmannes Iggy Pop, die Ausdruck eines revolutionären Lebensgefühls waren.