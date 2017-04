Was Europa angeht bin ich eher zuversichtlich. Ich glaube, dass einige richtig gute Serien jetzt aus Europa kommen werden, besonders aus Deutschland. Deutschland hat bis jetzt kaum etwas gezeigt, was diese "goldenen Serien" angeht und ich glaube es kommt noch. Die Deutschen sind, was Fernsehen angeht, immer zehn Jahre hinter Amerika. Mal sehen, was in den nächsten Jahren kommt; da sind einige tolle Projekte am Start.

WDR 3: Können Sie dafür Beispiele nennen?

Scott Roxborough: Das größte Projekt, was jetzt abgedreht ist und Ende des Jahres zu sehen sein wird, ist "Babylon Berlin" von Tom Tykwer, der jetzt erstmals als Regisseur Fernsehen macht. Es ist ein großer, epischer Krimi, der im Berlin der 1920er Jahre spielt. Ein weiteres Beispiel ist "Vier Blocks", das in Neukölln, also auch in Berlin spielt. Das ist so eine Art "Sopranos"-Gangster-Geschichte über Neu-Immigranten. Eine echt tolle Geschichte, die leider nur im Pay-TV zu sehen sein wird.

Tom Tykwer (m.) und Cast bei der Vorstellung von "Babylon Berlin".

Aber auch bei Amazon und Netflix gibt es aktuell neue Serien. Es sind schon einige Sachen am Start, die hoffentlich etwas beginnen, den Ball ins Rollen bringen werden, wo wir dann etwas mehr von diesem amerikanischem Stil sehen werden.

WDR 3: Wie Sie bereits sagten, spielt "Babylon Berlin" in den 1920er Jahren. Das scheint so etwas wie eine deutsche Spezialität zu sein, also die Erzählung von historischen Ereignissen. Manche sagen, die Deutschen trauen sich nicht, auch mal was Fiktionales aus der Gegenwart zu erzählen.

Roxborough: Ja, das ist eigentlich meine Hauptkritik am deutschen Fernsehen: Dass es sich nicht traut, die eigenen aktuellen Geschichten zu erzählen. Natürlich ist es einfacher, über die Vergangenheit zu erzählen: Wie ein Schaukasten - alles ist still und man kann ruhig erzählen, aber es ist genauso leblos.