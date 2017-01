Lee Chandler (Casey Affleck) ist ein schweigsamer Einzelgänger. Zurückgezogen fristet er ein eintöniges Leben als Hausmeister eines Wohnblocks in Boston. An einem Wintertag bekommt er einen Anruf, der sein Leben auf den Kopf stellt. Das Herz seines Bruders Joe (Kyle Chandler) hat aufgehört zu schlagen. Nun soll Lee die Verantwortung für seinen 16jährigen Neffen Patrick (Lucas Hedges) übernehmen.

Zutiefst verunsichert, ob er der neuen Herausforderung gewachsen ist, kehrt er widerwillig in seine Heimat, die Hafenstadt "Manchester by the Sea", zurück. Hier liegt seine Vergangenheit begraben, die er gerne vergessen möchte. Aber seine Wunden verheilen nicht. Um die quälende Schuld zu vergessen, betrinkt sich Lee in Kneipen, sucht Streit und lässt sich verprügeln, um sich zu bestrafen.

Zufällig trifft er seine Ex-Frau Randi (Michelle Williams), mit der er als junger Mann ein chaotisches, aber glückliches Leben führte. Obwohl sich die beiden seit Jahren nicht gesehen haben, ist zu spüren, dass sich sehr nahe standen. Anders als Lee hat sie ins Leben zurückgefunden.

Kenneth Lonergan, der das Drehbuch schrieb ("You can count on me", "Margaret") und Regie führte, nimmt sich Zeit, um Lees tragische Geschichte zu entfalten. Das "Hier und Jetzt" und seine Erinnerungen sind kunstvoll ineinander verschachtelt, Zeitebenen gehen nahtlos ineinander über. Nach und nach lässt sich Lees Leben zusammen puzzeln und sein Verhalten verstehen. Lonergan ermöglicht einen tiefen Blick in die Seele eines Familienvaters, der große Schuld auf sich geladen hat.

Casey Affleck spielt die Rolle seines Lebens. Ohne große Dialoge verkörpert er diesen Lee, der nichts mehr zu spüren scheint und seiner Umwelt regungslos begegnet. Trauer hat jedes andere Gefühl längst abgetötet. Einen Golden Globe hat Casey Affleck für seine berührende Darbietung bereits gewonnen, Ende Februar geht er auf Oscarkurs.

In "Manchester by the Sea" bleibt Regisseur Kenneth Lonergan bis zum Schluss seiner beobachtenden Erzählweise treu. In der Ruhe liegt die große Kraft dieses überwältigenden Films, der lange nachwirkt.

Drama, USA 2016

Regie: Kenneth Lonergan ("You can count on me", "Margaret")

Darsteller: Casey Affleck ("Good Will Hunting", "Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford", "Gone, baby, gone – Kein Kinderspiel"), Michelle Williams ("Shutter Island", "Blue Valentine", "Brokeback Mountain"), Kyle Chandler ("Zero Dark Thirty"; "The Wolf of Wall Street"), Lucas Hedges ("Moonrise Kingdom", "Grand Budapest Hotel")

Länge: 137 min - ab 12 Jahren

Kinostart: 19.01.2017

Stand: 19.01.2017, 00:01