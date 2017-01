Lars Eidinger spielt Holocaustforscher

WDR: Darf man über den Holocaust, darf man über die Nazis, darf man über Hitler Witze machen?

Lars Eidinger: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, über den Holocaust darf man sich nicht lustig machen. Ich finde daran auch nichts lustig. Das macht der Film aber auch nicht, sondern er macht sich über den Umgang mit dem Holocaust lustig. Das finde ich einen entscheidenen Unterschied.

Ich habe eher ein Problem damit, wie leichtfertig Hitler parodiert wird und wie groß die Gefahr ist, damit permanent die Dimension, die der Holocaust hatte, zu unterlaufen und zu banalisieren.

WDR: Der Verleih nennt dennoch ihren neuen Film, "die Blumen von gestern", eine romantische Komödie. Würden Sie das nicht so unterschreiben?

Filmszene "Die Blume von gestern", Adèle Haenel und Lars Eidinger

Lars Eidinger: Ich glaube, diese Schubladen oder Genreeinteilungen braucht man einfach, um sich als Konsument orientieren zu können, aber ich teile mein Leben auch nicht in diese Genres ein. Und Film versucht immer das Leben abzubilden und mein Leben ist voll von komischen und tragischen Momenten. Und oft auch genau in dieser Mischung.

Das versucht der Film. Also, was soll das sein, eine Komödie? Ich fnde, es ist schwer zu generalisieren, weil es kein Film ist, der es vordergründig auf Lacher abgesehen hat.

WDR: Aber es gibt ein paar Szenen: Die jüdische Praktikantin, die Ihnen zugeteilt wird, als Holocaustforscher, die stöbert in der Wohnung eines anderen Holocaustforschers herum und stößt da auf ein Babyfoto. Sie glaubt, dass es sich dabei womöglich um den Vater oder Großvater des Forschers handelt und sagt: "Das hat die gleichen grünen Augen. So süß!" Dann stellt sich heraus: Es ist ein Foto vom jungen Adolf Hitler. Oder die Szene, in der die Praktikantin und Sie sich über historische Lektüre unterhalten und Sie sagen: "Vergleichsweise sind die Tagebücher der Anne Frank ein schönes Buch." Was halten Sie von diesem Typen, Totila Blum?

Filmszene "Die Blume von gestern", Adèle Haenel und Lars Eidinger

Lars Eidinger: Natürlich zielt der Film darauf ab, sich über die Einstellung lustig zu machen. Aber er parodiert natürlich in gewisser Weise das, was ich gerade gesagt habe. Auch so eine gewisse Vorsicht, sich diesem Thema zu nähern. Ich merke es ja auch selbst in der Auseinandersetzung, gerade in der Nachbearbeitung und in Interviews, wie schwer es einem fällt, darüber zu reden und wie tabuisiert es noch ist.

Das find ich tatsächlich das Großartige an dem Film, weil er sich dieser Frage sozusagen mit filmischen Mitteln stellt und wie ich finde, auch in der Komplexität und Vielschichtigkeit und auch Wiedersprüchlichkeit, wie es dem Thema gebührt.

WDR: Der Holocaustforscher, der da ständig witzige Sachen sagt, obwohl er das gar nicht will und ziemlich schnell wütend wird und um sich schlägt und den offenbar seine Schuldkomplexe impotent gemacht haben. Und, der seine Frau dazu ermuntert, mit anderen Männern zu schlafen. Das ist ja eigentlich eine Nummer zu viel für eine Figur.

Lars Eidinger: So blöd das jetzt klingt - und das überlasse ich auch immer dem Regisseur Chris Kraus selbst darüber zu erzählen - aber nur als kleiner Hinweis: Es ist alles hochgradig autobiografisch. Und ich glaube, man wundert sich oft, wie überzogen die Realität oft daherkommt. Da unterschätzt sich die Fiktion teilweise. Ich bekomme Dinge aus meinem Umfeld mit, wo ich denke, das kann nicht wahr sein.

Film- und Theaterschauspieler Lars Eidinger

Klar. Dieser Film spielt auch mit Überhöhung. Und ich glaube, unabhängig von der rein erzählerischen, narrativen Ebene, kann man diesen Film auch auf einer symbolischen Ebene betrachten. Zu sagen, man macht einen Film über die Erben des Holocausts, sprich unsere Generation, und setzt als Protagonisten einen Misantropen ein, das sagt ja schon sehr viel aus über unsere Gesellschaft.

WDR: Jetzt sind Sie vermutlich kein Enkel von einem SS-Offizier und Ihre Schauspielkollegin Adèle Haenel, die die jüdische Praktikatin spielt, ist wahrscheinlich keine Nachfahrin eines Holocaust-Opfers. Dennoch dubliziert sich da im Kleinen die Konstellation des Film, hier der Deutsche, da die Französin. Hat das beim Dreh eine Rolle gespielt?

Lars Eidinger: Naja, ich glaube, wir machen uns alle was vor, wenn wir denken, wir wären nicht in gewisser Weise Nachfahren von Nazis. Der Nationalsozialismus war eine Massenbewegung und die meisten Leute gehen davon aus, ihre Großväter hätten damit nichts zu tun gehabt, hätten widerstanden, wären vielleicht sogar im Widerstand gewesen. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Ich glaube, die wenigsten Leute gestehen sich ein, wie sehr ihre eigene Familie doch an den Gräueltaten des Dritten Reichs beteiligt war.

Ich habe zum Beispiel erst im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf den Film über meine eigene Familie recherchiert. Ich habe mich nicht einmal getraut, meine Eltern direkt zu fragen, sondern bin zur zentralen Stelle (in Ludwigsburg) gegangen und habe die Akte meines Großvaters eingesehen.

Das Gespräch führte WDR 3 Moderator Raoul Mörchen.