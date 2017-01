WDR 2 Kino

Alles beginnt an einem Sommertag in Los Angeles, mitten in einem Stau. Wütend hupt Sebastian (Ryan Gosling) die Frau im Wagen vor ihm an. Mia (Emma Stone) zeigt ihm den Mittelfinger. Wie der Zufall es will, treffen sich die beiden wieder. Aus anfänglicher Ablehnung entwickelt sich langsam eine Romanze.

Beide leben in Los Angeles, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen: Emma will Schauspielerin werden, Vollblutmusiker Sebastian träumt von einem eigenen Jazzclub, in dem er eigene Kompositionen spielt. Damit hat ihre Realität jedoch noch wenig zu tun: Mia trägt als Kellnerin berühmten Schauspielern den Kaffee hinterher und geht zu demütigenden Vorsprechen, Sebastian klimpert Hits in Hotelbars, um über die Runden zu kommen. Doch Sebastian und Mia haben einander und sind glücklich. Bis das Leben dazwischen kommt. Nach und nach zerplatzen die Träume des Paars. Mia schreibt selbstbewusst ein Theaterstück, in dem sie die Hauptrolle spielt. Ihr Erstlingswerk floppt gnadenlos. Sebastian geht mit einer Mainstreamband auf Tour, um Geld zu verdienen und verliert dabei die Idee vom eigenen Club immer mehr aus den Augen.

Mit ansteckender Leichtigkeit erzählt Regiewunder Damien Chazelle ("Whiplash“) eine Liebesgeschichte in der Stadt der Träume. Mit der Energie der Jugend kämpft ein Paar um seine künstlerischen Ideale und muss lernen, mit Kompromissen zu leben.

Chazelle, der auch das Drehbuch schrieb, hat daraus eine farbenprächtige Musikrevue gemacht, die durch Atmosphäre und Echtheit besticht. Denn Gesang- und Tanzeinlagen verschmelzen mühelos mit dem sehr natürlichen Spiel der hinreißenden Hauptdarsteller. Weder Emma Stone noch Ryan Gosling sind ausgewiesene Sänger und Tänzer, das behauptet der Film auch nicht. Sie wirken echt.

Sieben Golden Globes hat "La La Land" bereits bekommen, der Film gilt als großer Favorit für die Oscars. Und selbst wenn er nichts gewinnt: "La La Land" ist großes Kino für Nostalgiker.

Musikrevue

USA 2016

Regie: Damien Chazelle

keine Altersbeschränkung

Kinostart: 12.01.2017