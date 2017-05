Kurzfilmtage in Oberhausen starten

In diesem Jahr läuft das Festival bereits zum 63. Mal - mit Filmen zwischen einer Minute und 45 Minuten Länge, von Dokumentarfilmen über Spiel- und Experimentalfilme bis hin zu Musikvideos und Kinderfilmen. Aus tausenden Filmen aus der ganzen Welt wurden in diesem Jahr 499 ausgewählt. Davon laufen 148 Filme in den verschiedenen Wettbewerben und konkurrieren um insgesamt knapp 42.000 Euro Preisgeld.

Die Suche nach dem Ungewöhnlichen

Logo der 63. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen

Besonders interessant dabei: Laut Carsten Spicher, dem Leiter des deutschen Wettbewerbs, kommen die künstlerisch spannendsten Beiträge oft nicht von Filmhochschulen. "Wir haben in diesem Jahr sehr viele interessante Arbeiten gesehen, die von Kunsthochschulen stammen", sagte Spicher bei der Vorstellung des Programms.

"Ein Grund dafür ist sicher die Tatsache, dass die Kurzfilmtage immer nach dem Ungewöhnlichen suchen. Während Filmhochschulen ihre Absolventen stärker mit Blick auf die Konventionen von Fernsehen und Kino ausbilden, legen Kunsthochschulen mehr Wert auf die Freiheit der Form und des Ausdrucks, die wir in den Filmen suchen." Schon 2016 waren den Wettbewerbsleitern vor allem Filmemacher aus der freien Szene positiv aufgefallen.

Einer der Filme im deutschen Wettbewerb ist der 15-Minüter "Moon Over Da Nang" des Medienkünstlers Bjørn Melhus, der in Oberhausen uraufgeführt wird. Der Deutsch-Norweger Melhus verknüpft darin Medienbilder von Vietnamkrieg und Mondlandung mit dem Da Nang (der drittgrößten Stadt Vietnams) von heute. Melhus ist dafür bekannt, dass er in seinen Filmen alle Rollen selber spielt. Zu seinem Werk gibt es dieses Mal auch ein eigenes Profil-Programm.

Oscar-Gewinner im NRW-Wettbewerb

Filmstill: "Ayny", Ahmad Saleh, Deutschland/Jordanien/ Palästinensische Gebiete, 2016

Im NRW-Wettbewerb laufen 13 Arbeiten, darunter der Animationsfilm "Ayny - My Second Eye" über zwei Jungen und eine tragische Begebenheit in einem Flüchtlingslager. Mit dieser Arbeit gewann der Kölner Filmstudent Ahmad Saleh 2016 in Los Angeles den Studenten-Oscar für den besten ausländischen Animationsfilm. Und neben dem Festival-Preis gibt noch etwas zu gewinnen: Das WDR-Kulturmagazin Westart Live stiftet den Publikumspreis, der mit 750 Euro dotiert ist. Der Gewinner wird von einer Westart-Live-Zuschauer-Jury bestimmt.

Von Videoaktionismus bis zur Politik der Türkei

Filmstill: Piazza virtuale "The Documentation", Dudesek/Heidersberger/Hentz/ Vanasco/Van Gogh TV, Deutschland, 1993

Neben den Wettbewerben zeigen die Kurzfilmtage auch zahlreiche thematische Programme und Werkschauen. Das Filmprogramm wird von einer Reihe Podiumsdiskussionen ergänzt: Gespräche rund um den Kurzfilm, mit Wissenschaftlern, Künstlern, Kuratoren und Autoren.

So geht es am Freitag (12.05.2017) um Soziale Medien - Mitmachmedien vom Videoaktivismus bis zum Web 2.0.. Ein Extra-Prodium widmen die Kurzfilmtage der gegenwärtigen Politik in der Türkei. "Die autoritäre Wende in der Türkei: Wann fing alles an?", fragen unter anderem Filmkritiker Cüneyt Cebenoyan, der Künstler Banu Cennetoğlu und Filmemacher Erol Mintaş.