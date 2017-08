Doku "Kedi": Istanbuls Katzen im Kino

Wir wollten die Katzen auch nicht beeinflussen. Einige Katzen hatten zum Beispiel Angst vor dem Objektiv, das sie wie ein großes Auge beobachtet, und sind dann verschreckt weggelaufen. Da haben wir dann auch nicht weiter gefilmt. Andere Katzen fanden es toll, die haben mit der Kamera, mit diesem Auge kommuniziert. Wir hatten zum Beispiel eine Katze, die läuft oben auf dem Dach entlang, im Hintergrund sieht man die Sonne in Istanbul untergehen. Das ist eine unserer letzten Einstellungen. Wir filmen also, die Katze läuft, eigentlich war das schon okay - und dann hat sie es nochmal gemacht, und nochmal, und nochmal - als hätte man einen professionellen Schauspieler, der genau weiß, wie er sich zur Kamera drehen muss, wann noch ein Take nötig ist. Also: Manche Katzen haben es wirklich geliebt, gefilmt zu werden.

WDR: In den USA war "Kedi" bereits extrem erfolgreich in den Kinos, auf Platz 14 im Genre Natur-Dokumentationen. Was denken Sie als Produzent, was macht den Erfolg aus? Weil Katzen halt so süß sind und man manchmal meint, dass das ganze Internet nur aus Katzen-Videos besteht?

Wuppermann: Also, da muss ich als Produzent unseren Verleiher hervorheben. Wir hatten zum Beispiel die Strategie, zunächst nur in einem Kino in New York zu starten, was sehr gut geklappt hat: In der zweiten Woche haben wir dann richtig viel Presse bekommen. Aber natürlich hatten wir für die sozialen Netzwerke auch eine ganze Menge süßes Katzenmaterial - das hilft natürlich (lacht). Ansonsten war es vielleicht auch nur einfach der richtige Film zur richtigen Zeit. Nicht politisch, nicht zu traurig, einfach mal etwas leichtherziges. Also das ist jetzt nur meine Theorie, aber die Leute brauchen wohl einfach auch mal was Positives. Sie wollen gerne daran erinnert werden, dass die Menschen nicht nur schlecht sind und dass es nicht nur schreckliche Sachen in der Welt gibt, sondern auch Wesen, die sich gegenseitig helfen.

Das Interview führte Oliver Strunk.