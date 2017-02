An den Ruhestand verschwendet der Energie geladene Mann kaum einen Gedanken. Das war schon vor 15 Jahren so. Seinen 70. Geburtstag verbrachte er damals bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Salt Lake City (Utah) - er dirigierte die Aufführung seiner Olympia-Hymne "Call of the Champions". Das Foto zeigt ihn bei einer Probe dafür.