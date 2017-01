Jackie - Die First Lady

Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "Jackie" | WDR 2 Kino | 26.01.2017 | 02:14 Min. | Verfügbar bis 16.02.2017 | WDR 2

Jackie Kennedy, First Lady und Stilikone, ist berühmt für ihre chicen Chanelkostüme, Pillboxhüte und den kultivierten Glamour, den sie ins Weiße Haus brachte. "Jackie", der Spielfilm des chilenischen Regisseurs Pablo Larrain, ist kein klassisches Biopic, das brav sämtliche Lebensstationen abhandelt. Sein Portrait konzentriert sich auf das Verhalten der First Lady (Natalie Portman) in den Tagen um das Attentat auf ihren Ehemann John F. Kennedy.

Den Mythos mitgestalten

Schon ein paar Tage nach dessen Tod empfängt sie einen Reporter (Billy Crudup) auf ihrem Landsitz in Hyannis Port, um ein exklusives Interview zu geben. Sie weiß, dass es der Moment ist, in der sich die Erinnerung an ihren Mann verfestigt. Dieses Bild, den Mythos John F. Kennedy, will sie nach Kräften mitgestalten.

Jackie diktiert die Regeln der Kommunikation

Deshalb erzählt sie zunächst offen aus ihrem Leben, erahnt die Fragen ihres Gegenübers, teilt Erinnerungen und Schmerz. Jedoch nur, um anschließend klar die Regeln der Unterhaltung zu diktieren. Als der Journalist sagt: "Ich schätze, sie lassen nicht zu, dass ich davon irgendwas veröffentliche?", antwortet die Witwe kurz: "Nein. Denn das alles habe ich nicht gesagt." Jackie bestimmt, was über ihren Mann und ihr gemeinsames Eheleben geschrieben wird.

Wissen um die Macht der Bilder

Der Film legt nahe, dass die kluge Frau auch um die Macht der Bilder wusste und deshalb einprägsame Szenen für das Staatsbegräbnis inszenierte. Für die Zeremonie hat sich Jackie von Büchern über die Trauerfeier von Präsident Lincoln inspirieren lassen: das Pferd ohne Reiter, die Musikbegleitung am Grab, der Schweigemarsch. Diese Bilder der Trauerfeier haben sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Außerdem missachtete sie alle Ratschläge der Sicherheitsbeamten und begleitete den Sarg ihres Mannes zu Fuß. Sie erreichte zudem, dass ihr Trauergäste folgten - ganz anders, als geplant.

Archivmaterial und nachgestellte Szenen

Larrain zeigt neben den Interviewszenen auch Jackies Erinnerungen. Er bebildert glückliche Zeiten im Weißen Haus, Empfänge und Reisen, Schockmomente des Attentats. Außerdem reichert er sein Portrait mit Archivmaterial an – unter anderem die Sendung über Jackies legendäre Führung durchs Weiße Haus, die damals mit dem Emmy ausgezeichnet wurde. Dokumentarisches Material vom Schweigemarsch kombiniert es mit nachgestellten Szenen.

Perfekte Imitation von Jackies Habitus

Dem direkten Vergleich mit Jackie Kennedy hält Schauspielerin Natalie Portman stand. Ihre Leistung geht über die perfekte Imitation von Jackies Habitus bis zur Sprechweise hinaus. Natalie Portman interpretiert Jackie als eine kluge Frau, die auch in tiefer Trauer ihren Moment ergreift, um das Bild ihres Ehemanns im kollektiven Gedächtnis für die Ewigkeit zu prägen.

Jackie Kennedy hat wirklich ein paar Tage nach dem Tod ihres Mannes dem "Life"-Magazin ein Interview gegeben. Wie genau das Gespräch ablief, ist nicht überliefert.

Drama, USA/RCH 2016

Regie: Pablo Larrain ("El Club", "Neruda")

Darsteller: Nathalie Portm ("Léon, der Profi", "Black Swan", "Hautnah"), Billy Crudup ("Almost famous – Fast berühmt", "The big Fish"), Greta Gerwig ("Francis Ha", "Greenberg"), Peter Sarsgaard ("Die glorreichen Sieben"; "Orphan – Das Waisenkind")

Länge: 100 min

ab 12 Jahren

Kinostart: 26.01.2017

Stand: 26.01.2017, 00:03