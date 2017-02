Der in Köln lebende Autor und Regisseur Heinrich Breloer feiert am Freitag (17.02.2017) seinen 75. Geburtstag. In den 1980er Jahren entwickelte der gebürtige Gelsenkirchener und studierte Literaturwissenschaftler gemeinsam mit seinem Kollegen Horst Königstein ein Genre, das für das deutsche Fernsehen völlig neu war: die "Offene Form", eine Mischung aus Dokumentarteilen und Spielszenen. Später baut er es zum Genre des "Doku-Dramas" aus.

