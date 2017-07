Open-Air-Kinofestival "Filmschauplätze" startet

Zum 20. Mal tourt das Open-Air-Kinofestival "FilmSchauPlätze" in den Sommerferien wieder durch Nordrhein-Westfalen. Die Jubiläumsausgabe startet am Sonntag (16.07.2017) an der Windmühle im ostwestfälischen Stemwede-Levern, wie die Film- und Medienstiftung am Donnerstag (13.07.2017) in Düsseldorf mitteilte. Passend zum dörflichen Ambiente wird die französische Tragikomödie "Der Landarzt von Chaussy" von Thomas Lilti gezeigt.

Bis zum 29. August sind insgesamt 20 Filme vom Blockbuster bis zu Arthouse an 20 besonderen Orten unter freiem Himmel zu sehen. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr im Münsterland.

Dort werden die Leinwände etwa am Kloster Gravenhorst in Hörstel, auf einem Kirchplatz in Nottuln, einer Wiese in Senden und im Schloss Ahaus aufgebaut. Auch im Aachener Land, Ruhrgebiet, Rheinland und im belgischen Grenzgebiet macht das Festival Station. Der Eintritt ist immer frei.