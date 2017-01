Dann mach' ich mir 'nen Schlitz ins Kleid ...

Die Frau ist ja fast nackt! Und immer streckt sie den Hintern ins Publikum. Das applaudiert und lacht sich scheckig. Was die Frau animiert, auch mal was aus dem BH raushängen zu lassen. So frivol und so nie zuvor gesehen, präsentierte sich im Juli 1973 Ingrid Steeger als Nummerngirl, und zwar in der neuen Comedy-Reihe "Klimbim".

Ingrid-Steeger - 1975 als Nummerngirl in "Klimbim"

Prüdes Fernsehen war gestern, Unterhaltungsregisseur Michael Pfleghar änderte das radikal. "Klimbim", entstanden in den Kölner Kellerstudios des WDR, war absurd, brachial, randvoll mit Klamauk, sexy, anrüchig, nackt. Kritiker hassten es, den Grimme-Preis gab's trotzdem.

Kurze Sketche, Slapstick, die völlig durchgedrehte "Klimbim"-Familie als Fortsetzungsroman in jeder Folge. Dazu Musik, Gesang, immer ein Gaststar - zum Beispiel Curd Jürgens oder Jerry Lewis. "Klimbim" war ein Gemischtwarenladen, der durch Michael Pfleghars irres Tempo in Inszenierung und Montage einem Feuerwerk glich.

Alle 30 Folgen von "Klimbim" gibt es jetzt erstmals in einer Box auf DVD. Elisabeth Volkmann, Wichart von Roell, Peer Augustinski und Horst Jüssen: entfesselte Komödianten in einem Kult-Klassiker. Und ein Trost für Ingrid Steeger: Der Titel Ulknudel ist ein Prädikat!