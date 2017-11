Festival zeigt Dokus für junges Publikum

Vom kommenden Montag (06.11.2017) an zeigt das Filmfestival "doxs!" sechs Tage lang in mehreren Ruhrgebietskinos Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Duisburger Filmwoche stehe dabei die vielseitige Lebenswirklichkeit von jungen Menschen im Mittelpunkt, teilten die Veranstalter am Samstag mit. Die Beiträge laufen bis Sonntag in Filmtheatern in Duisburg, Dortmund, Bochum, Essen, Dinslaken und Gelsenkirchen.

So erzählt etwa der Film "Die Zungenschneider" von der norwegischen Tradition, dass Kinder die Zungen aus Fischköpfen herausschneiden. "Swagger" zeigt den Alltag von Jugendlichen in einem französischen Vorort und in "Chenelva & Sheneeva" geht es um das Leben von siamesischen Zwillingen. Bei Sondervorstellungen können Schüler auch mit Experten sprechen. Für Kindertagesstätten gibt es ein eigenes Programm.

Stand: 04.11.2017, 13:43